В Невинномысске пассажир пострадал при столкновении с ЛЭП

В Невинномысске автомобиль столкнулся с опорой линии электропередач, в результате чего пострадал пассажир. Об этом сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Фото: Госавтоинспекция по Ставропольскому краю

Происшествие случилось накануне утром, 1 марта, на улице Зои Космодемьянской. Предварительно, 77-летний водитель Nissan столкнулся с препятствием при повороте. В результате аварии 55-летняя пассажир автомобиля, местная жительница, получила травмы, ее доставили в больницу. Водитель не пострадал.

Инспекторы установили, что водитель имеет стаж вождения 29 лет, за последние два года к административной ответственности за нарушения правил дорожного движения не привлекался.

Константин Соловьев

