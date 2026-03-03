Сегодня исполняется 70 лет председателю совета директоров Московской школы управления «Сколково» Александру Волошину

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Александр Волошин

Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Его поздравляет народная артистка России, и. о. ректора Севастопольской академии хореографии, прима-балерина Мария Александрова:

— Дорогой лучезарный Александр Стальевич, поздравляю Вас с прекрасным юбилеем! С первых шагов в моей профессии я уже понимала, что учитель, наставник — это один из главных людей в жизни. А жизнь научила, что способность учиться — залог ментального долголетия. Сейчас, став ректором Севастопольской академии хореографии, я понимаю, как важно правильно передавать опыт. И все это я вижу в Вас: Вы подаете пример того, как можно быть наставником для многих людей — не только в школе «Сколково», а просто в жизни — и постоянно учиться самому, быть любопытным и открытым новому! Благодарю Вас за дружеское общение, за счастье, что можно говорить обо всем, а не только о балете! За то, как Вы умеете с легкостью и с неизменным уважением обсуждать сложные, принципиально важные вещи. За то, как Вы доверяете делать смелые шаги и вдохновляете на то, чтобы верить в себя! Крепкого Вам здоровья и мирного неба! С огромным уважением, всегда Ваша МА.

