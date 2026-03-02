В Уфе начались общественные обсуждения изменений в генплан до 2042 года

Главное управление архитектуры Уфы опубликовало для общественных обсуждений материалы с изменениями в генеральный план города до 2042 года.

Главный градостроительный документ муниципалитета принят в марте 2022 года, проект разработал Институт генплана Москвы. Через год горсовет Уфы утвердил изменения в генплан. Нынешние правки в проект разработало АО «Территориальный градостроительный институт "Красноярскгражданпроект"».

Как сообщают в главархитектуры, в новой версии документа уточняются параметры транспортного каркаса из-за развития территорий «Южные ворота», Забелье и Зауфимье, приводится в соответствие с территориальной схемой расположение объектов по обработке отходов и уточняются городские границы. Кроме того, корректировки связывают с планируемыми изменениями в более чем 2,4 тыс. функциональных зон «с учетом предложений бизнеса и жителей».

Материалы к обсуждениям главархитектуры опубликовало 27 февраля. На изучение документов и подачу предложений отводится срок до 11 марта.

Идэль Гумеров