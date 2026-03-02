Самолеты из Екатеринбурга задерживаются из-за закрытия аэропортов на Юге России

Рейсы «Уральских авиалиний» из Екатеринбурга в Сочи и Краснодар массово задерживаются из-за введенных ограничений в южных аэропортах, сообщили в пресс-службе авиакомпании. То же касается и обратных рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ Фото: Владислав Лоншаков, Коммерсантъ

Два самолета, летевших из Екатеринбурга, приземлились на запасных аэродромах: рейс U6-321 до Сочи — в Махачкале, U6-209 до Краснодара — во Влдикавказе.

По направлению из Екатеринбурга в Сочи задерживается рейс U6-321, в обратную сторону — U6-322 и U6-220. Из Краснодара в Екатеринбург с 1 марта не может отправиться рейс U6-210. Кроме того, ограничения повлияли на расписание рейса U6-774 Стамбул — Екатеринбург.

Кроме того, согласно расписанию екатеринбургского аэропорта Кольцово, задерживаются рейсы в Сочи у компаний «Победа» (DP-340), «Россия» (FV-6122), в Краснодар — у перевозчиков «Аэрофлот» (SU-2927) и «Победа» (DP-563).

В ночь с 1 на 2 марта, с 23:00 до 7:00, средствами противовоздушной обороны в Краснодарском крае были перехвачены и уничтожены 172 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Аэропорт Сочи возобновил работу утром 2 марта, а аэропорт Краснодара в данный момент остается закрыт.

Ирина Пичурина