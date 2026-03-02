В Удмуртии 4 марта пройдут проверки систем оповещения
4 марта в Удмуртии проверят системы оповещения населения. В 10:40 включат звуки сирены, а в 10:43 эфир общероссийских ТВ и радио каналов заменят проверочным сигналом оповещения. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба региона.
Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ
«Запуск системы оповещения плановый, проводится ежегодно в первые среды марта и октября»,— говорится в сообщении. Жителей республики просят сохранять спокойствие.
Напомним, в феврале также дважды запускали проверку систем оповещения в Ижевске.