В Удмуртии 4 марта пройдут проверки систем оповещения

4 марта в Удмуртии проверят системы оповещения населения. В 10:40 включат звуки сирены, а в 10:43 эфир общероссийских ТВ и радио каналов заменят проверочным сигналом оповещения. Об этом сообщает Государственная противопожарная служба региона.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

«Запуск системы оповещения плановый, проводится ежегодно в первые среды марта и октября»,— говорится в сообщении. Жителей республики просят сохранять спокойствие.

Напомним, в феврале также дважды запускали проверку систем оповещения в Ижевске.