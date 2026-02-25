В Ижевске вновь проверят системы оповещения

26 и 27 февраля с 9 до 17 часов в Ижевске комплексно проверят автоматизированную систему оповещения населения, сообщает пресс-служба администрации города.

«Будет включаться звуковой файл “Пение птиц” продолжительностью до 15 минут»,— говорится в сообщении.

Жителей и гостей столицы Удмуртии просят отнестись с пониманием к мероприятиям и сохранять спокойствие.

Напомним, последняя проверка систем оповещения в Ижевске уже проходила на прошлой неделе — 19 и 20 февраля.