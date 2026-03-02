Reuters: американские чиновники сомневаются в возможности сменить режим в Иране

Высокопоставленные американские чиновники скептически относятся к тому, что военная операция США и Израиля против Ирана приведет к смене режима в ближайшее время, пишет Reuters со ссылкой на источники. При этом ни один из чиновников, с которыми общалось агентство, не стал полностью исключать возможность падения иранского правительства. Однако «в ближайшей перспективе это далеко не вероятно», добавляют источники агентства.

По словам официальных лиц, пожелавших остаться анонимными, среди сотрудников различных ведомств до сих пор ведутся серьезные споры относительно того, в какой степени убийство иранских лидеров «приведет к существенному изменению подхода Ирана к переговорам с США по его ядерной программе». Кроме того, все более пессимистично оценивается вероятность того, что поддерживаемый США сын последнего иранского шаха Реза Пахлави сможет реально контролировать страну в случае падения иранского правительства.

Ранее президент США Дональд Трамп не смог объяснить, каким образом его администрация будет защищать иранцев, которые могли бы принять участие в свержении власти в стране. Также он не уточнил, будет ли вообще Белый дом этим заниматься.

Влад Никифоров