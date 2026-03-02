«Аль-Маядин»: четыре человека погибли на юге Ливана при ударе Израиля

Четыре человека погибли в результате удара Израилья по югу Ливана, сообщает «Аль-Маядин». По информации ливанского телеканала, силы Израиля также обстреляли приграничное поселение.

«Четыре человека погибли в результате удара израильской авиации по поселению Султания»,— указано в сообщении.

Ночью 2 марта в Армии обороны Израиля заявили, что ливанское движение «Хезболла» присоединилось к военному конфликту на стороне Ирана и нанесло ракетный удар по израильской территории. В ответ ЦАХАЛ начал наносить удары по объектам в Ливане.