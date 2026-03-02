Роботакси помешало скорой помощи проехать к месту массовой стрельбы в Техасе

Беспилотное такси американской компании Waymo стало помехой для оперативного проезда машин скорой помощи к месту массовой стрельбы в ночном клубе города Остин, штата Техас. Как сообщает Axios, на это указывают видеозаписи очевидцев. Компания Waymo подтвердила произошедшее.

На записи, которая распространяется в социальных сетях, видно, что роботакси встало поперек полосы на двухполосной дороге и мешает проезду автомобилю скорой помощи. В ситуацию был вынужден вмешаться полицейский, который сел в салон такси и, по всей видимости, провел переговоры с диспетчером. После этого роботакси поехало в помещение многоуровневой парковки.

Axios уточняет, что ранее в городе Остин, который является тестовой территорией для беспилотных машин, уже возникали похожие происшествия с блокировкой машин экстренных служб. А в декабре 2025 года Waymo столкнулось с федеральной проверкой безопасности своих транспортных средств из-за незаконного обгона школьных автобусов. Тем не менее в конце февраля пилотная территория для тестирования роботакси была расширена, в нее добавили города Даллас, Хьюстон, Сан-Антонио и Орландо.

Стрельба, жертвой которой стали два человека, произошла в ночь с 28 февраля на 1 марта. Силовые органы считают, что нападавший «мстил за нападение США на Иран».

Влад Никифоров