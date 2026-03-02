NYP: виновник массовой стрельбы в Техасе мог мстить за нападение на Иран

Устроивший массовую стрельбу в ночном клубе города Остин американского штата Техас, во время которой погибли два человека, а еще 14 получили ранения, возможно, «мстил за нападение США на Иран». Источники New York Post в правоохранительных органах утверждают, что стрелок был в толстовке с надписью «Собственность Аллаха», а в его автомобиле обнаружили экземпляр Корана.

Установлена также личность нападавшего. Это Ндиаги Диагне, выходец из Сенегала, находящийся в США с 2000 года. Он получил статус законного постоянного жителя после женитьбы на гражданке США в июне 2006 года. По информации источников, мужчина ранее находился в поле зрения правоохранительных органов как человек с психическими расстройствами и склонный к совершению преступлений. Ранее он неоднократно арестовывался в Нью-Йорке и Техасе, в том числе в 2022 году за столкновение с причинением ущерба транспортному средству.

Официально представители ФБР заявили прессе, что у подозреваемого «были признаки, указывающие на потенциальную связь с терроризмом». Преступление произошло в ночь с 28 февраля на 1 марта. Ндиаги Диагне на своем автомобиле подъехал к ночному клубу и начал стрелять в посетителей на террасе, а затем — в прохожих на улице. Затем мужчина был застрелен полицейскими.

Влад Никифоров