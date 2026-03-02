40 грузовых поездов задерживаются из-за схода вагонов с рельсов в Пермском крае

В Пермском крае в результате схода грузового поезда с рельсов задерживаются более 40 грузовых поездов, а также три пассажирских состава. Об этом сообщили в центральном МСУТ СК.

Следователи проводят проверку по признакам статьи о нарушении правил безопасности движения железнодорожного транспорта (ст. 263 УК).

Несколько хвостовых вагонов грузового состава с зерном сошли с рельсов на перегоне «Ферма — Бахаревка». Один из них врезался в локомотив электропоезда, следовавшего по соседнему пути. Пострадавших нет.