Грузовой поезд сошел с рельсов в Пермском крае и задел локомотив другого состава

В Пермском крае 10 вагонов грузового поезда сошли с рельсов, сообщила пресс-служба Свердловской железной дороги. Один из вагонов задел локомотив технического электропоезда, который шел по соседнему пути. Он тоже сошел с рельсов.

К месту происшествия направили восстановительные поезда. В РЖД создан оперативный штаб. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Сход вагонов произошел на перегоне Ферма — Бахаревка участка Пермь-2 — Шаля. Пресс-служба железной дороги предупредила, что пассажирские поезда из-за этого могут задерживаться.