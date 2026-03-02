МАГАТЭ проведет экстренное заседание из-за войны в Иране

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) проведет экстренное заседание по ситуации в Иране 2 марта. Заседание созвано по запросу России для обсуждения ситуации, связанной с военными ударами США и Израиля иранской территории.

Встреча пройдет в Венском международном центре в закрытом для СМИ режиме, отметили в пресс-службе агентства. До этого МАГАТЭ сообщало, что изменения радиологической обстановки в Иране из-за атак Израиля и США не было зафиксировано.

США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой ударили по 20 провинциям республики. Удары пришлись в том числе на города, где расположены ядерные объекты республики — Исфахан и Бушир.