Из-за аварии на железной дороге в Пермском крае отменен поезд в Екатеринбург

Из-за схода грузовых вагонов на Свердловской железной дороге (СвЖД) в Пермском крае отменили один из поездов в Екатеринбург, а поезд из Тюмени изменит маршрут, сообщили в АО «Федеральная пассажирская компания» (ФПК).

Так, отменен поезд №802 «Финист» Пермь — Екатеринбург: пассажиры могут пересесть на поезд №2 Москва — Владивосток со станции Пермь, чтобы попасть в Екатеринбург. При этом поезд №2 Москва — Владивосток проследует через станцию Смычка с выходом на основной маршрут на станции Екатеринбург.

Авария повлияла на движение еще двух поездов, следующих через Урал. Через станцию Калино в Пермском крае в обход барьерного места отправятся поезд №73 Тюмень — Санкт-Петербург (отправился 1 марта) и №69 Чита — Москва (отправился 26 февраля). На основной маршрут они выйдут на станции Пермь.

Сход 10 вагонов грузового поезда произошел на перегоне Ферма — Бахаревка участка Пермь-2 — Шаля. Один из вагонов задел локомотив технического электропоезда, который шел по соседнему пути. Он тоже сошел с рельсов.

Ирина Пичурина