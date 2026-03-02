Плей-офф Азиатской Лиги чемпионов отложен из-за нападения на Иран

Из-за проблем с безопасностью, вызванных нападением США и Израиля на Иран, Азиатская футбольная конфедерация в воскресенье объявила о переносе плей-офф континентального клубного соревнования, проведение которого планировалось на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Kyodo News.

Руководящий орган азиатского футбола сообщил, что раунд Азиатской лиги чемпионов, состоящий из 16 матчей, запланированных на 2—3 марта в Западном регионе, будет перенесен. Матчи в Восточном регионе пройдут по расписанию.

«АФК продолжит внимательно следить за этой быстро развивающейся ситуацией и по-прежнему полна решимости обеспечить безопасность всех игроков, команд, официальных лиц и болельщиков», — цитирует агентство заявление конфедерации.

Новые даты перенесенных матчей пока не объявлены.

Эрнест Филипповский