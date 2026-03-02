Гендиректора «СГ-транс» арестовали по делу о мошенничестве

Тверской районный суд Москвы заключил под стражу генерального директора специализированного железнодорожного оператора «СГ-транс» Сергея Чеканова. Он задержан по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и пробудет в СИЗО до 26 апреля, сообщает РБК со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Сергея Чеканова задержали 26 февраля, в тот же день в офисах «СГ-транса» прошли обыски. Уголовное дело, первоначально возбужденное в отношении неустановленных лиц, связано с предполагаемым выводом активов из компании.

«СГ-транс» перешел в собственность государства в лице Росимущества в августе 2025 года по иску Генпрокуратуры. В июне 2024 года бывший совладелец оператора Алексей Тайчер стал фигурантом дела о хищении у лизинговой компании «Трансфин-М» 710 млн руб.

Сергей Чеканов возглавил «СГ-транс» в декабре 2025 года, сменив Сергея Калетина, управлявшего компанией десять лет. Ранее Чеканов занимал руководящие позиции на предприятиях химической отрасли, в частности работал в ПАО «Крымский содовый завод». Он также является бенефициаром ООО «Компания-СД» — агента по оптовой торговле лесоматериалами и стройматериалами, компания сейчас находится в стадии ликвидации.