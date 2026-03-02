Баскетболисты «Локомотив-Кубань» не могут вернуться в РФ из Катара и ОАЭ

Игроки баскетбольного клуба «Локомотив-Кубань» Винс Хантер, Ален Хаджибегович и Джеремайя Мартин не могут вернуться в Россию из-за закрытия воздушного пространства странами Ближнего Востока.

Как сообщила пресс-служба команды, Хаджибегович находится в Катаре, где должен был сыграть матч квалификации чемпионата мира 2 марта, но встреча была перенесена решением Международной федерации баскетбола. Хантер и Мартин провели выходные с семьями в ОАЭ и планировали вернуться в Краснодар утром 2 марта.

Воздушное пространство Израиля закрыто с начала эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке 28 февраля. МИД РФ призвало россиян покинуть Израиль и Иран. Из-за боевых действий воздушное пространство было закрыто в Иране, ОАЭ и Саудовской Аравии, а также в других странах Ближнего Востока.