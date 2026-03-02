Глава федерации футбола Ирана усомнился в участии страны в чемпионате мира в США

Президент Федерации футбола Ирана Мехди Тадж заявил, что участие национальной сборной в чемпионате мира 2026 года в США находится под вопросом после американских и израильских ударов по иранской территории.

«Несомненно одно: после этой атаки мы не можем с надеждой смотреть в будущее, на чемпионат мира по футболу»,— сказал президент федерации в разговоре с изданием Varzesh3.

Генеральный секретарь FIFA Маттиас Графстрем заверил, что организация по-прежнему нацелена на проведение турнира с участием всех команд, прошедших квалификацию.

Чемпионат пройдет летом 2026 года. По результатам жеребьевки, сначала Иран должен провести свои первые две игры против Новой Зеландии и Бельгии в Лос-Анджелесе, после чего отправиться в Сиэтл на матч против Египта.