В Капитолии США усилили охрану из-за угрозы терактов

В Капитолии США будут введены усиленные меры безопасности. Это связано с опасениями по поводу возможных террористических актов после ударов США по Ирану, передает Fox News.

В Капитолии также обсуждался вопрос, нужно ли возводить высокий забор или обойтись обычными переносными барьерами по периметру здания. Несмотря на усиление охраны, официальные лица заявляют, что конкретных угроз против американских законодателей не поступало.

Режим безопасности ужесточается из-за возвращения законодателей к работе в Конгрессе. В понедельник Палата представителей заседать не будет, а Сенат должен собраться во второй половине дня.