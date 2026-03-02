В России сбили 57 беспилотников за вечер

С 20:00 до 23:00 мск российские силы ПВО перехватили и уничтожили 57 украинских БПЛА. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

18 БПЛА были сбиты над Черным морем, 15 — над Крымом, девять — над Азовским морем, восемь — над Брянской областью, пять — над Курской. Также по одному беспилотнику сбили в Белгородской области и в Краснодарском крае.

В Брянской области люди не пострадали, сообщил губернатор Александр Богомаз. Главы других регионов вечерний налет не комментировали.

В эту минуту под ударом находится Краснодарский край. Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил в Telegram, что в городе обломки беспилотника повредили кровлю многоэтажного дома. По предварительным данным, пострадавших нет. В селе Волконка в Сочи обломки БПЛА упали на территории садоводческого товарищества, заявили в краевом оперативном штабе. Также обломки БПЛА упали в пригороде Краснодара.