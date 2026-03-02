В Херсонской области из-за атаки ВСУ погибла активистка МГЕР Вероника Вельмамедова

В Херсонской области в результате удара ВСУ погибла активистка «Молодой гвардии "Единой России"» Вероника Вельмамедова. Она участвовала в гуманитарных миссиях в новых регионах и работала учителем в селе Железный Порт.

«Светлый, неравнодушный человек — она быстро стала своей среди жителей Херсонщины, всегда помогала людям и вкладывала душу в то, чем занималась. Выражаю искренние соболезнования родным и близким Вероники», — написал губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Вероника Вельмамедова приехала в Херсонскую область в 2023 году добровольцем в составе «Педагогического десанта». После осталась там жить и преподавать. В феврале 2024 года — тогда ей был 21 год — она рассказывала, что из-за нехватки учителей в школе также обучала детей музыке и рисованию. Училась в Югорском государственном университете.