Автодвижение из Новороссийска в сторону Кабардинки перекрыто из-за атаки БПЛА
Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об ограничении движения транспортных средств в направлении села Кабардинка. Мера введена в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов.
Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ
В целях безопасности граждан власти также перекрыли движение транспорта и запретили прогулки на набережной — на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской.
Андрей Кравченко обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие, отойти от окон и соблюдать все меры предосторожности. Глава города особо подчеркнул важность информационной безопасности.
«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал Андрей Кравченко в своем официальном Telegram-канале.
На данный информация о пострадавших и разрушениях не поступала.