Автодвижение из Новороссийска в сторону Кабардинки перекрыто из-за атаки БПЛА

Глава Новороссийска Андрей Кравченко сообщил об ограничении движения транспортных средств в направлении села Кабардинка. Мера введена в связи с отражением атаки беспилотных летательных аппаратов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

В целях безопасности граждан власти также перекрыли движение транспорта и запретили прогулки на набережной — на участке от улицы Исаева до улицы Суворовской.

Андрей Кравченко обратился к жителям города с призывом сохранять спокойствие, отойти от окон и соблюдать все меры предосторожности. Глава города особо подчеркнул важность информационной безопасности.

«Не снимать и не выкладывать фото и видео работы ПВО, средств защиты объектов атаки, работу специальных и оперативных служб в социальные сети», — написал Андрей Кравченко в своем официальном Telegram-канале.

На данный информация о пострадавших и разрушениях не поступала.

Наталья Решетняк