В Новороссийске отражают атаку беспилотников

В Новороссийске отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Фото: Полина Решетняк

«Продолжается отражение атаки!» — написал глава администрации в своих социальных сетях.

Андрей Кравченко призвал горожан отойти от окон, принять меры безопасности. Также он попросил жителей не публиковать в соцсетях фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена работа систем ПВО, средств защиты объектов и деятельность спецслужб.

Наталья Решетняк

