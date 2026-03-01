В Новороссийске отражают атаку беспилотников

В Новороссийске отражают атаку беспилотных летательных аппаратов, сообщил мэр города Андрей Кравченко.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Полина Решетняк Фото: Полина Решетняк

«Продолжается отражение атаки!» — написал глава администрации в своих социальных сетях.

Андрей Кравченко призвал горожан отойти от окон, принять меры безопасности. Также он попросил жителей не публиковать в соцсетях фото- и видеоматериалы, на которых запечатлена работа систем ПВО, средств защиты объектов и деятельность спецслужб.

Наталья Решетняк