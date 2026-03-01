Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Новороссийске перекрыли набережную из-за атаки дронов

Власти Новороссийска перекрыли движение транспорта и запретили прогулки на набережной от улицы Исаева до улицы Суворовской из-за атаки украинских беспилотников.

Фото: Полина Решетняк

Ранее глава города Андрей Кравченко предупредил жителей об угрозе комбинированной атаки с использованием БПЛА и безэкипажных катеров.

Мэр призвал горожан укрыться в безопасных местах — помещениях с глухими стенами или подвальных этажах. Кравченко также напомнил о запрете фото- и видеосъемки работы системы противоввоздушной обороны с последующей публикацией в интернете.

Наталья Решетняк

