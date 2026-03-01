В Анапе вечером 1 марта объявили угрозу атаки БПЛА

В Анапе включили сирены системы оповещения из-за угрозы атаки беспилотников. Об этом в 22.52 сообщили в мэрии города-курорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: anaparegion.ru Фото: anaparegion.ru

Власти города напомнили о необходимости соблюдать меры безопасности. При нахождении дома следует укрыться в помещении без окон — ванной, туалете, коридоре или кладовой. Не следует использовать лифты и находиться рядом с окнами и дверями.

На улице рекомендуется укрыться в цокольном этаже ближайшего здания. Допустимо использовать подвалы и подземные парковки. Запрещается прятаться у стен жилых домов, в автомобилях или на остановках.

При нахождении в автомобиле, следует остановиться, покинуть транспорт и спрятаться за прочным укрытием или лечь на землю, отползти к укрытию. Важно избегать использования транспортных средств в условиях оповещения.

Необходимо сохранять спокойствие, не выходить на улицу до отмены сигнала опасности и следить за новостями в официальных источниках, говорится в сообщении мэрии.

Сергей Емельянов