На территории Сочи отменили угрозу атаки БПЛА

В Сочи отменили угрозу атаки беспилотных летательных аппаратов. По данным на 1 марта 22.08, опасности для жителей и гостей курорта нет. Об этом в своем Телеграм-канале сообщил глава города Андрей Прошунин.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Как отметил мэр, при обнаружении подозрительных объектов нужно помнить, что обломки сбитых БПЛА могут представлять опасность.

«Не подходите к ним близко, не снимайте их и не пользуйтесь рядом с ними мобильными телефонами. Отойдите на безопасное расстояние и наберите 112»,— написал в своем Телеграм-канале глава города.

Андрей Николаев