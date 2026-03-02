Культповестка

ВЫСТАВКИ

«Московский Витрувий»

Дата: до 31 мая Место: ГМИИ им. А. С. Пушкина

Выставка в Пушкинском музее построена вокруг уникального исторического экземпляра трактата «Десять книг об архитектуре» Марка Витрувия Поллиона. Работу с рукописными комментариями Даниэле Барбаро XVI века впервые вывели из музейных фондохранилищ. Экспонат сопровождают другие произведения искусства из отдела византийского и итальянского искусства VIII–XVI веков, подчеркивающие контекст архитектурной мысли Ренессанса. Проект завершает пятилетнее исследование, в том числе и многоплановый анализ текста, записей и рисунков на полях книги, которые помогли уточнить историю бытования экземпляра. В рамках программы проходят лекции и научные дискуссии с участием специалистов по истории искусства и палеографии.

«Арктика. Полюс цвета»

Дата: до 21 июня Место: Третьяковская галерея

Проект Третьяковки представляет более 100 произведений разных жанров и эпох, которые отражают художественное осмысление Арктики в русском искусстве от XVIII века до современности. Экспозиция включает живопись, графику, скульптуру, фотографию и мультимедийные инсталляции, демонстрируя эволюцию образов Северного края от романтических видений до документальных свидетельств освоения региона. Среди работ — произведения путешественников-художников, полярников и современных авторов, а также этнографические артефакты и визуальные эффекты, передающие природные феномены Севера. Центральное место занимает картина «Северное сияние» Константина Коровина, недавно прошедшая реставрацию.

«Сны Алены»

Дата: до 20 апреля Место: Исторический музей

Экспозиция посвящена 25-летию творческого пути российского дизайнера Алены Ахмадуллиной и предлагает иммерсивное художественное пространство, в котором мода пересекается с мифологией. Зритель проходит через символические леса и водоемы, встречая образы царевен, птицеподобных существ и женщин-богатырей, прежде чем оказаться в интерьере традиционной русской избы. Центральное место занимают кутюрные работы, эксклюзивно созданные для проекта, выполненные из шелка, бархата, шифона и других материалов, а также украшенные вышивкой и жемчугом. Выставка также включает предметы декоративно-прикладного искусства из фондов Государственного исторического музея: резные наличники, кокошники и старинную утварь.

«200 лет. Юбилейная выставка Университета им. С. Г. Строганова»

Дата: до 22 марта Место: Паркинг Галерея («Зарядье»)

В Паркинг Галерее «Зарядья» открывается выставка «200 лет. Юбилейная выставка Университета им. С. Г. Строганова», посвященная истории одного из ключевых художественных вузов страны. Проект впервые выходит за пределы университетских стен и последовательно прослеживает развитие школы от основания в 1825 году до сегодняшнего дня. Экспозиция выстроена по хронологическому принципу и включает шесть разделов, охватывающих периоды от Строгановского училища и ВХУТЕМАСа до современного этапа. Выставка подсвечивает образовательные модели разных эпох, а также имена преподавателей и выпускников, определявших художественный процесс своего времени. В проекте участвуют более 140 авторов, а материалы предоставлены 30 музеями, фондами и частными коллекционерами.

ТЕАТР

«Русалка»

Дата: 7 марта Место: МХТ им. А. П. Чехова

Постановка режиссера Максима Меламедова рассказывает историю, которую Александр Пушкин сам не успел закончить. Он начал писать «Русалку» в 1829 году, но оставил историю без финала. Расстроенная девушка, узнав о свадьбе своего возлюбленного с другой, решает утопиться и превращается в русалку, продолжая ждать встречи с любимым. Многие писатели брали на себя попытки придумать истории конец — свою вариацию представляет и Меламедов. В ролях — Маргарита Якимова, Валерий Трошин, Олег Гаас и другие.

«Психопаты»

Дата: 11 и 31 марта Место: Театр на Таганке

Театральная постановка от агентства Entracte и продюсерской компании Do it Bro Production представляет сценическую интерпретацию одноименных рассказов Антона Чехова, сочетающих сатиру и иронию над типажами российского общества. Постановка режиссера Федора Малышева строит действие вокруг абсурдных ситуаций и классического чеховского юмора — лаконичного и хлесткого. Сам режиссер утверждает, что хочет превознести ту самую русскость, о которой писал автор. В ролях: Виктор Добронравов, Иван Добронравов, Дмитрий Ендальцев, Денис Самойлов и другие.

«Сын»

Дата: 25 марта Место: РАМТ

Драматическая постановка французского драматурга Флориана Зеллера в режиссерском прочтении Юрия Бутусова представляет глубокое психологическое исследование семейных и личных отношений. Спектакль объединяет элементы классической драмы с современным театральным языком. Бутусов утверждает, что его постановка в первую очередь о компромиссах, на которые человеку приходится идти в процессе всей жизни: «Эта пьеса о Гамлете в каждом из нас». Главные роли играют: Александр Девятьяров, Евгений Редько, Татьяна Матюхова и другие.