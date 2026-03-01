Трамп заявил об уничтожении девяти иранских военных кораблей

Президент США Дональд Трамп заявил, что США в ходе военной операции против Ирана потопили девять военных кораблей Исламской Республики. Об этом американский президент сообщил в соцсети Truth Social.

«Мне только что сообщили, что мы уничтожили и потопили девять иранских военных кораблей, некоторые из которых были довольно большими и важными. Мы преследуем остальные — они тоже скоро будут лежать на дне моря!», — рассказал господин Трамп. По его словам, в ходе другой атаки вооруженные силы США также уничтожили штаб военно-морских сил Ирана.

Сегодня Дональд Трамп в интервью каналу Fox News также заявил, что в результате военных действий против Ирана погибли 48 «лидеров» страны.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана. В ходе первых атак погиб верховный лидер Али Хаменеи. Также сообщается о ликвидации ряда высокопоставленных военных и политических деятелей. В ответ Иран нанес ракетные удары по территории Израиля и американским объектам в регионе.