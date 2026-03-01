В аэропортах Краснодара и Сочи отменены либо задержаны более сотни рейсов

В воскресенье 1 марта, по данным онлайн-табло аэропортов Краснодар и Сочи на 20.50, на вылет и прилет задержаны, а также отменены в общей сложности более сотни внутренних и международных рейсов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, в воздушной гавани Краснодара задерживаются рейсы на вылет в Тбилиси, Ереван, Стамбул, Екатеринбург, Москву, Казань-Санкт-Петербург и другие города. В числе задержанных на прилет – рейсы из Владикавказа, Минвод, Москвы, Тбилиси. Среди отмененных – рейсы из Дубая, Ставрополя, Стамбула, Минвод, согласно информации на онлайн-табло.

В Сочи, по данным онлайн-табло, задержаны рейсы в Москву, Новосибирск, Нижний Новгород, Тюмень, Ереван, Стамбул и ряд других городов. Также задержаны рейсы из Грозного, Владикавказа, Махачкалы, Батуми. Рейсы из Тель-Авива, Абу-Даби, Тбилиси отменены.

Сергей Емельянов