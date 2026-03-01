Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

19-й тур

«Оренбург»—«Акрон» 2:0

Савельев, 34; Эмирджан Гюрлюк, 71 (пен.)

«Краснодар»—«Ростов» 2:1

Сперцян, 8 (пен.); Кривцов, 73 — Миронов, 45+3 (пен.). Удаления: Чистяков, 51 (2 ж. к.); Вахания (оба — «Ростов»), 90+6 (ф. п. н.)

«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 2:1

Воробьев, 15; Фассон, 72 — Олусегун, 69 (пен.). Удаление: Руденко («Локомотив»), 44 (2 ж. к.)

«Динамо» (Мх)—«Рубин» 2:1

Агаларов, 25 (пен.); Мастури, 90 (пен.) — Шабанхаджай, 35

«Динамо» (М)—«Крылья Советов» 4:0

Тюкавин, 15; Нгамалё, 26 (пен.); Миранчук, 34; Гладышев, 72

«Ахмат»—ЦСКА 1:0

Самородов, 4

Турнирная таблица

И В Н П М O

1. «Краснодар» 19 13 4 2 39:13 43

2. «Зенит» 19 12 6 1 35:12 42

3. «Локомотив» 19 11 7 1 41:24 40

4. ЦСКА 19 11 3 5 30:18 36

5. «Балтика» 19 9 8 2 24:8 35

6. «Спартак» 18 8 5 5 26:23 29

7. «Ахмат» 19 7 4 8 23:25 25

8. «Динамо» (М) 19 6 6 7 31:26 24

9. «Рубин» 19 6 5 8 17:24 23

10. «Акрон» 19 5 6 8 22:28 21

11. «Ростов» 19 5 6 8 16:22 21

12. «Динамо» (Мх) 19 4 6 9 10:22 18

13. «Крылья Советов» 19 4 5 10 20:37 17

14. «Оренбург» 19 3 6 10 19:29 15

15. «Нижний Новгород» 19 4 2 13 13:30 14

16. «Сочи» 18 2 3 13 16:41 9

Матч «Сочи»—«Спартак» перенесен на 2 марта.

  • Газета «Коммерсантъ» №35/П от 02.03.2026, стр. 12

Новости компаний Все