19-й тур
«Оренбург»—«Акрон» 2:0
Савельев, 34; Эмирджан Гюрлюк, 71 (пен.)
«Краснодар»—«Ростов» 2:1
Сперцян, 8 (пен.); Кривцов, 73 — Миронов, 45+3 (пен.). Удаления: Чистяков, 51 (2 ж. к.); Вахания (оба — «Ростов»), 90+6 (ф. п. н.)
«Локомотив»—«Пари Нижний Новгород» 2:1
Воробьев, 15; Фассон, 72 — Олусегун, 69 (пен.). Удаление: Руденко («Локомотив»), 44 (2 ж. к.)
«Динамо» (Мх)—«Рубин» 2:1
Агаларов, 25 (пен.); Мастури, 90 (пен.) — Шабанхаджай, 35
«Динамо» (М)—«Крылья Советов» 4:0
Тюкавин, 15; Нгамалё, 26 (пен.); Миранчук, 34; Гладышев, 72
«Ахмат»—ЦСКА 1:0
Самородов, 4
Турнирная таблица
И В Н П М O
1. «Краснодар» 19 13 4 2 39:13 43
2. «Зенит» 19 12 6 1 35:12 42
3. «Локомотив» 19 11 7 1 41:24 40
4. ЦСКА 19 11 3 5 30:18 36
5. «Балтика» 19 9 8 2 24:8 35
6. «Спартак» 18 8 5 5 26:23 29
7. «Ахмат» 19 7 4 8 23:25 25
8. «Динамо» (М) 19 6 6 7 31:26 24
9. «Рубин» 19 6 5 8 17:24 23
10. «Акрон» 19 5 6 8 22:28 21
11. «Ростов» 19 5 6 8 16:22 21
12. «Динамо» (Мх) 19 4 6 9 10:22 18
13. «Крылья Советов» 19 4 5 10 20:37 17
14. «Оренбург» 19 3 6 10 19:29 15
15. «Нижний Новгород» 19 4 2 13 13:30 14
16. «Сочи» 18 2 3 13 16:41 9
Матч «Сочи»—«Спартак» перенесен на 2 марта.