В Новороссийске третий раз за день объявлена воздушная тревога. Об этом сообщает глава города Андрей Кравченко. В городе звучит сирена — сигнал «Внимание всем!».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Новороссийска Фото: пресс-служба администрации Новороссийска

«Просьба сохранять спокойствие и следить за официальными сообщениями в моих соцсетях, на официальной странице администрации, радио “Новая Россия ” (104 ФМ), телеканал “Новороссийск”», — написал мэр в соцсетях.

Андрей Кравченко напомнил жителям о запрете съемки и публикации фото и видео отражения атак, работы средств защиты объектов и специальных служб в социальных сетях.

Сирены воздушной тревоги также звучат в Геленджике, в Сочи идет отражение налета дронов. В Новороссийске власти также призывают жителей соблюдать меры безопасности в связи с возможной атакой безэкипажных катеров.

Наталья Решетняк