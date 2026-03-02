На ГУМ-катке разыграли поездку к оленеводам

1 марта в рамках церемонии прощания с зимой и встречи с весной прошло закрытие ГУМ-катка на Красной площади и розыгрыш лотереи, счастливые призеры которой поедут на Ямал праздновать День оленевода.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников и джазмен Игорь Бутман

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ Председатель наблюдательного совета компании Bosco di Ciliegi Михаил Куснирович, специальный корреспондент ИД «Коммерсантъ» Андрей Колесников и джазмен Игорь Бутман

Фото: Антон Великжанин, Коммерсантъ

Чтобы поучаствовать в лотерее компании Bosco, надо было купить немного одежды компании Bosco.

Дело происходило прямо на катке. Сначала разыгрывали, не удивляйтесь, пижамы. Лототрон раскручивал победитель футбольного матча «Динамо»— «Крылья Советов», звезда российского футбола Константин Тюкавин. Матч только что закончился, и никакой лотереи там не было: счет 4:0 в пользу «Динамо», а Константин Тюкавин забил самый красивый гол. Теперь он вытаскивал самые красивые билеты, а свой счастливый билет он вытянул, попав однажды в спортивное общество «Динамо».

Красиво он крутил и накрутил от души: побеждал, к примеру, мировой бас Ильдар Абдразаков, который таким голосом выкликал на сцену подзастрявших на льду своих детей, что не только микрофон ему был не нужен, а слышали, кажется, все дети и на катке парка культуры имени Горького.

Константин Тюкавин справился со своей задачей, и на смену ему был вызван будущий футболист, почти четырехлетний Андрей Колесников, журналистский сын. Этот вообще не замечал ничего, кроме лототрона, который разгонял до таких искр, что плавился лед на катке. Потом Андрей Андреич до последнего тянул интригу, роясь в лотерейных билетах как в карточках своей настолки «Три поросенка».

Что ж, и тут что надо намешал: последнюю, шестую увеселительно-познавательную поездку на День оленевода вытянул великий саксофонист Игорь Бутман, который на радостях легкомысленно пообещал дать концерт как в Салехарде, так и, не побоюсь этого слова, в Лабытнанги.

— Господин Куснирович — первый человек, который так красиво отправляет людей на Север,— не удержался ведущий Константин Анисимов, чья соведущая Алла Михеева призналась Андрею Колесникову-мл., что тоже умеет считать или по крайней мере знает цифры, так как, по ее словам, закончила 11 классов. Андрей поверил ей на слово, ибо знает еще не все цифры.

Мероприятие закончилось апофеозом в BoscoRuBar под звуки ямальского бубна, который будет звучать в ушах призеров не только в День оленевода и не только до и после него, а вечным набатом, напоминающим о том, что Ямал отныне не край земли, ибо начинается и заканчивается непосредственно на Красной площади.

Андрей Колесников