В Геленджике включили сирену из-за атаки дронов

В Геленджике включили сирену из-за атаки беспилотников. Об этом сообщил мэр курорта Алексей Богодистов. Он призвал жителей соблюдать меры безопасности и сохранять спокойствие.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РК

Людям, находящимся на улице, следует зайти в здание — в подвал, цокольный этаж или помещение без окон, особенно если они выходят на морскую сторону. Рекомендуется использовать правило двух стен — укрываться в коридоре, прихожей, тамбуре или ванной комнате внутри квартиры.

Алексей Богодистов предупредил, что автомобиль нельзя использовать как укрытие, поскольку он не обеспечивает необходимой защиты. Мэр подчеркнул важность оставаться в укрытии до официального сообщения об отмене угрозы.

Власти напомнили, что съемка и публикация материалов о деятельности беспилотников, ПВО и спецслужб строго запрещена законом и может помешать их работе. В экстренных ситуациях следует обращаться по телефону 112.

В Сочи средства противоздушной обороны отражают атаку беспилотных летательных аппаратов. В Новороссийске власти предупредили жителей об угрозе атаки безэкипажных катеров, ранее в городе отражали атаку БПЛА. В результате налета повреждены стекла в домах в поселке Мысхако.

Наталья Решетняк