Жителям трех регионов не удалось помитинговать за свободу интернета

Заявленные на 1 марта в трех регионах митинги в защиту свободы интернета в итоге не состоялись.

Провести акцию против «блокировки мессенджера Telegram и принуждения к установке Max», невзирая на отказ властей в ее согласовании, попытались жители Новосибирска. Однако проходы к предполагаемому месту митинга у театра «Глобус» оказались перегорожены сигнальными ленточками с объявлением о том, что в сквере ведется обследование деревьев, а на самой территории сотрудники «Горзеленхоза» бензопилами обрезали ветви. Местный политик Сергей Крупенько, направлявший уведомление о проведении акции, призвал сторонников разойтись. Тем не менее более десятка горожан были задержаны, включая самого господина Крупенько и бывшего депутата горсовета Новосибирска Антона Картавина (включен в реестр иноагентов).

Во Владивостоке уведомление о проведении митинга против ограничений в работе мессенджеров в администрацию города подал депутат заксобрания Приморья Александр Сустов (член фракции КПРФ, исключенный из Компартии). Однако вице-мэр Владивостока Дмитрий Свитайло отказался согласовать акцию, сославшись на то, что на площади возле Дома молодежи «проводятся ремонтные работы сцены и поэтому не может быть обеспечена безопасность участников митинга». Проводить несогласованный митинг господин Сустов не стал.

Наконец, в Иркутске, как сообщал “Ъ”, судьба аналогичной акции была решена еще 27 февраля, когда горадминистрация неожиданно изменила свое первое решение и рекомендовала партии «Яблоко» не проводить митинг «За свободный интернет». Как пояснили в мэрии, анонс акции в соцсетях и мессенджерах выявил «значительное внимание общественности» к этому мероприятию, в связи с чем число его участников могло превысить первоначально заявленные 300 человек. В такой ситуации организаторы должны взять на себя обязанности по обеспечению безопасности участников, но заявители иркутского митинга «не согласились с этим», вследствие чего «проведение мероприятия не представляется возможным», подчеркнули в администрации.

Председатель иркутского «Яблока» Григорий Грибенко назвал требование мэрии незаконным и заявил, что по-прежнему считает партийный митинг согласованным. Однако проводить акцию «яблочники» в итоге не стали, ограничившись обещанием обязать мэрию через суд дать разрешение на митинг.

Валерий Лавский, Новосибирск; Алексей Чернышев, Владивосток; Влад Никифоров, Иркутск