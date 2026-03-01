Иран заявил об ударах по трем танкерам США и Британии

Иран нанес ракетные удары по трем танкерам Соединенных Штатов и Великобритании в акватории Персидского залива и Ормузского пролива. Об этом сообщила пресс-служба Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

«Три нарушивших правила танкера из США и Великобритании в районе Персидского залива и Ормузского пролива были поражены ракетами и горят»,— заявили в КСИР (цитата по иранскому агентству Fars, которое управляется корпусом).

КСИР также заявлял сегодня о ракетных ударах по американскому авианосцу USS Abraham Lincoln. Однако как позднее заявило Центральное командование ВС США, выпущенные Ираном ракеты не смогли долететь до авианосца.

Утром 28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в результате которой погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. Тегеран объявил о начале ответной операции и нанес удары по Израилю, а также по странам, где размещены американские базы, включая ОАЭ.