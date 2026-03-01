АТОР: отели Дубая и Шарджи выселяют туристов по окончании оплаченного проживания

В Дубае и Шардже туристов, которые не могут покинуть Объединенные Арабские Эмираты из-за обострения ситуации в регионе, выселяют из гостиниц по окончании оплаченного срока проживания. Об этом сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

В то же время власти Абу-Даби и Рас-эль-Хаймы взяли на себя расходы по продлению размещения для путешественников, чьи обратные рейсы были отменены или перенесены. Туристические департаменты этих эмиратов официально подтвердили соответствующие меры. В АТОР отметили, что аналогичной информации по Дубаю и Шардже пока нет.

Туроператоры самостоятельно решают вопросы с проживанием своих клиентов, тогда как самостоятельным туристам приходится искать свободные номера и договариваться с отелями без посторонней помощи. Ситуация усугубляется ростом цен на гостиничные номера в Дубае на фоне транспортного коллапса.

28 февраля США и Израиль начали военную операцию против Ирана, в ходе которой был убит Али Хаменеи. В ответ великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад Вашингтону и Иерусалиму, а иранские военные нанесли удары по Израилю и американским базам в регионе. Атаки затронули гражданскую инфраструктуру стран Персидского залива: отменены сотни авиарейсов, тысячи пассажиров застряли в транзитных аэропортах.