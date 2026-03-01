Иранские СМИ сообщили о гибели бывшего президента Махмуда Ахмадинежада

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад стал жертвой авиаудара, нанесенного США и Израилем по столице страны. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.

Махмуд Ахмадинежад в 2016 году

Фото: Asmaa Waguih / File Photo / Reuters Махмуд Ахмадинежад в 2016 году

Фото: Asmaa Waguih / File Photo / Reuters

По данным агентства, экс-глава правительства погиб в результате атаки на тегеранский район Нармак. Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию. Господин Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.

Удар по Тегерану стал частью широкомасштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. В ходе первых атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля, а действующий президент Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны всем мусульманам. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю, а также по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.