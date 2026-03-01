Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Иранские СМИ сообщили о гибели бывшего президента Махмуда Ахмадинежада

Бывший президент Ирана Махмуд Ахмадинежад стал жертвой авиаудара, нанесенного США и Израилем по столице страны. Об этом сообщило иранское агентство ILNA.

Махмуд Ахмадинежад в 2016 году

Махмуд Ахмадинежад в 2016 году

Фото: Asmaa Waguih / File Photo / Reuters

Махмуд Ахмадинежад в 2016 году

Фото: Asmaa Waguih / File Photo / Reuters

По данным агентства, экс-глава правительства погиб в результате атаки на тегеранский район Нармак. Официальные власти Ирана и представители бывшего президента пока не подтвердили эту информацию. Господин Ахмадинежад занимал пост президента Ирана с 2005 по 2013 год.

Удар по Тегерану стал частью широкомасштабной военной операции, начатой США и Израилем 28 февраля. В ходе первых атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля, а действующий президент Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны всем мусульманам. Иран начал операцию «Правдивое обещание 4», нанеся удары по Израилю, а также по американским военным базам в Бахрейне, Кувейте, Катаре и ОАЭ.

Фотогалерея

Покушения на первых лиц

Предыдущая фотография
1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

Фото: ТАСС

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Фото: Wikipedia

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Фото: AP

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

Фото: Автор неизвестен

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

Фото: Victor Hugo King / Library of Congress

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Фото: AP

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

Фото: AP / White House, Michael Evans

28 февраля 1986 года в Стокгольма был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Это убийство стало одним из самых громких политических преступлений XX века. Высказывались различные версии причин убийства — от операции спецслужб и заговора до ошибки киллера. Пальме был убит за три дня до запланированного визита в Москву — советские пропагандисты намекали, что гибель могла быть делом рук тех, кто не хотел допустить сближения Швеции и СССР. Расследование было закрыто лишь в 2020 году, предполагаемый убийца — графический дизайнер Стиг Энгстрём. Мотивы остались неизвестными

28 февраля 1986 года в Стокгольма был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Это убийство стало одним из самых громких политических преступлений XX века. Высказывались различные версии причин убийства — от операции спецслужб и заговора до ошибки киллера. Пальме был убит за три дня до запланированного визита в Москву — советские пропагандисты намекали, что гибель могла быть делом рук тех, кто не хотел допустить сближения Швеции и СССР. Расследование было закрыто лишь в 2020 году, предполагаемый убийца — графический дизайнер Стиг Энгстрём. Мотивы остались неизвестными

Фото: Bjorn Elgstrand / Reuters

7 ноября 1990 года в Москве на Красной площади была совершена попытка покушения на президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Во время демонстрации по случаю 73-й годовщины Октябрьской революции, последней в истории Советского Союза, житель Ленинградской области Александр Шмонов попытался выстрелить в Горбачева из охотничьего ружья, но был обезоружен и задержан

7 ноября 1990 года в Москве на Красной площади была совершена попытка покушения на президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Во время демонстрации по случаю 73-й годовщины Октябрьской революции, последней в истории Советского Союза, житель Ленинградской области Александр Шмонов попытался выстрелить в Горбачева из охотничьего ружья, но был обезоружен и задержан

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

Фото: ABACA / ТАСС

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

Фото: Reuters

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

Фото: Reuters

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

Фото: Reuters

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

Фото: Коммерсантъ / Александр Течинский

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

Фото: Коммерсантъ / Ираклий Геденидзе

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

Фото: Reuters

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

Фото: Абаза-ТВ

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

Фото: EPA / STUART PRICE / ТАСС

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено еще одно неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено еще одно неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

Фото: AP

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

Фото: Fabio Motta / Estadao Conteudo / Agencia Estado via AFP

15 мая 2024 года в словацком городе Гандлове после выездного заседания правительства было совершено покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, в него стреляли четыре раза. Словацкие СМИ сообщили, что нападавший был задержан на месте происшествия (на фото). Премьер доставлен в больницу

15 мая 2024 года в словацком городе Гандлове после выездного заседания правительства было совершено покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, в него стреляли четыре раза. Словацкие СМИ сообщили, что нападавший был задержан на месте происшествия (на фото). Премьер доставлен в больницу

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

Следующая фотография
1 / 34

1 января 1918 года произошла первая попытка покушения на Ленина — был расстрелян его автомобиль. Террористы скрылись с места происшествия. Второе покушение произошло в середине января 1918 года. Его готовил «Союз георгиевских кавалеров» Петрограда. В ночь на 22 января 1918 года чекисты нагрянули на квартиру по адресу Захарьевская улица, 14 и взяли участников готовившегося теракта с поличным: в квартире обнаружили винтовки, револьверы, ручные бомбы

Фото: ТАСС

Третье покушение на Ленина 30 августа 1918 года совершила Фанни Каплан (на фото). Ленин собирался сесть в автомобиль, когда прозвучали три выстрела. Ленин был сильно ранен в шею под челюстью, кровь попала в легкое. Вторая пуля попала ему в руку, а третья — в женщину, разговаривавшую с Лениным в момент начала выстрелов

Фото: Wikipedia

Говорить о достоверных покушениях на Иосифа Сталина трудно, поскольку во время репрессий намерение убить вождя было одним из самых распространенных подложных обвинений, а в реальности охрана была настолько плотной, что убийца не добрался бы до Сталина при всем желании. Единственный случай, когда дошло до стрельбы, произошел 6 ноября 1942 года. Ефрейтор Савелий Дмитриев на Красной площади открыл огонь из винтовки по машине, в которой, как он предполагал, ехал Сталин. На самом деле в ней ехал нарком внешней торговли Анастас Микоян. Дмитриев был расстрелян 25 августа 1950 года

Фото: AP

22 января 1969 года младший лейтенант Советской армии Виктор Ильин предпринял попытку покушения на генерального секретаря ЦК КПСС Леонида Брежнева. Позднее Ильина признали невменяемым и поместили в специальную психиатрическую больницу, где он содержался в полной изоляции в одиночной палате площадью 4,2 кв. м.

Фото: Дмитрий Бальтерманц / Фотоархив журнала «Огонёк»

В 1990 году Виктор Ильин был освобожден решением Военной коллегии Верховного Суда СССР. Получил однокомнатную квартиру в Ленинграде, где проживает, получает пенсию по инвалидности

Фото: Автор неизвестен

22 ноября 1963 года в Далласе был убит президент США Джон Кеннеди

Фото: Victor Hugo King / Library of Congress

Согласно официальной версии, убийцей-одиночкой стал бывший морской пехотинец Ли Харви Освальд (на фото). Два дня спустя, во время перевода из полицейского управления в окружную тюрьму, Освальд был застрелен владельцем ночного клуба Джеком Руби

Фото: AP

Фидель Кастро — мировой лидер по количеству покушений. По этому показателю он вошел в Книгу рекордов Гиннесса — 638 неудавшихся попытки. Их организаторами были и американское правительство, и кубинские противники Кастро, и американские мафиозные группы, недовольные тем, что после победы революции Кастро прибрал к рукам знаменитые гаванские казино и бордели

Фото: С. Раскин / Фотоархив журнала «Огонёк»

30 марта 1981 года президент США Рональд Рейган и трое его охранников были ранены в результате покушения. Инцидент произошел при выходе из гостиницы Хилтон в Вашингтоне, где Рейган выступал с речью перед делегатами федерации профсоюзов. Стрелявший Джон Хинкли был арестован. Ранее он преследовал президента Джимми Картера и лечился от психического расстройства

Фото: AP / White House, Michael Evans

28 февраля 1986 года в Стокгольма был убит премьер-министр Швеции Улоф Пальме. Это убийство стало одним из самых громких политических преступлений XX века. Высказывались различные версии причин убийства — от операции спецслужб и заговора до ошибки киллера. Пальме был убит за три дня до запланированного визита в Москву — советские пропагандисты намекали, что гибель могла быть делом рук тех, кто не хотел допустить сближения Швеции и СССР. Расследование было закрыто лишь в 2020 году, предполагаемый убийца — графический дизайнер Стиг Энгстрём. Мотивы остались неизвестными

Фото: Bjorn Elgstrand / Reuters

7 ноября 1990 года в Москве на Красной площади была совершена попытка покушения на президента СССР, генерального секретаря ЦК КПСС Михаила Горбачева. Во время демонстрации по случаю 73-й годовщины Октябрьской революции, последней в истории Советского Союза, житель Ленинградской области Александр Шмонов попытался выстрелить в Горбачева из охотничьего ружья, но был обезоружен и задержан

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Попытка покушения на первого президента России Бориса Ельцина была предпринята 27 января 1993 года. На чердаке здания на Старой площади сотрудником охраны был задержан 33-летний майор Иван Кислов

Фото: Коммерсантъ / Павел Кассин

Четыре посягательства на жизнь президента США Билла Клинтона произошли только в течение восьми месяцев (с 12 сентября 1993 года по 23 мая 1994 года). По некоторым данным, на жизнь Клинтона в годы его правления покушались около 30 раз

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

На жизнь президента Ирака Саддама Хусейна покушались не менее десяти раз. В большинстве случаев организаторами были военные или оппозиционные движения, а целью мог быть не только Хусейн, но и члены его семьи

Фото: ABACA / ТАСС

В 1996 году на старшего сына Хусейна Удея (на фото в центре) было совершено покушение, в результате которого он оказался парализован

Фото: Reuters

9 февраля 1998 года пережил покушение президент Грузии Эдуард Шеварднадзе

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

В центре Тбилиси его кортеж был обстрелян из гранатомета и автоматов, и бронированный «Мерседес» спас его жизнь. В этом покушении официальный Тбилиси разглядел «руку Москвы», что едва не привело к обострению отношений между странами

Фото: Reuters

16 февраля 1999 года совершено покушение на президента Узбекистана Ислама Каримова. У здания Кабинета министров, где должно было состояться заседание с участием Каримова, прогремело шесть взрывов. Каримов не пострадал

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров

В организации покушения был обвинен лидер «Исламского движения Узбекистана» (организация запрещена на территории РФ) Джума Намангани. По одной из версий, данное покушение было инсценировкой

Фото: Reuters

1 июня 2001 года был застрелен король Непала Бирендра Бир Бикрам Шах (крайний слева). Убийцей стал его старший сын и наследник престола Дипендра (справа). За ужином, где присутствовала королевская семья, он выпил спиртного и в состоянии алкогольного опьянения расстрелял своих родных из пистолета-пулемета MP5, а сам чуть позже застрелился в саду

Фото: Reuters

В сентябре 2004 года кандидат в президенты Украины Виктор Ющенко, по утверждению своих политических сторонников, был отравлен неизвестным веществом, предположительно — диоксином. Вокруг покушения было много споров, представители Генпрокуратуры страны даже заявляли о фальсификации отравления. Сам кандидат в президенты подозревал в покушении российские спецслужбы, но виновные найдены не были

Фото: Коммерсантъ / Александр Течинский

Неоднократные попытки покушений совершались на президента США Джорджа Буша-младшего

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

10 мая 2005 года во время выступления Буша на площади Свободы в Тбилиси гражданин Грузии Владимир Арутюнян бросил в сторону сцены гранату. Граната была приведена в боевое состояние, но не взорвалась

Фото: Коммерсантъ / Ираклий Геденидзе

В 2008 году в штате Теннесси готовилось покушение на тогда еще кандидата в президенты США Барака Обаму. Организаторы — два расиста и скинхеда

Фото: Коммерсантъ / Юрий Грипас  /  купить фото

20-летний Дэниел Коварт (слева) и 18-летний Пол Шлессельман — были арестованы. При аресте у них изъяли три пистолета, ружье и обрез, а спецслужбы отметили, что план покушения был недостаточно проработан

Фото: Reuters

4 августа 2010 года было совершено покушение на президента Ирана Махмуда Ахмадинежада. В городе Хамадан президентский кортеж забросали бомбами, Ахмадинежад не пострадал. Несколько человек было ранено, нападавший задержан. Сам президент заявил, что «этот случай абсолютно не заслуживал внимания»

Фото: Коммерсантъ / Александр Миридонов  /  купить фото

Пять раз покушались на жизнь президента Абхазии Александра Анкваба: 9 июля 2007 года, в августе и в ноябре 2011-го, в январе 2012-го и 22 февраля 2012 года

Фото: Коммерсантъ / Сергей Лидов  /  купить фото

В результате последнего покушения 22 февраля 2012 года погибли два офицера президентской службы охраны — Ремзик Цугба и Тенгиз Пандария. Сам Александр Анкваб не пострадал

Фото: Абаза-ТВ

В мае 2013 года было совершено покушение на президента Сомали Шарифа Шейха Ахмеда. Президентский автомобильный кортеж попал в засаду боевиков из группировки «Аш-Шабаб» на дороге из Могадишо в город Афгойе, расположенный в 30 км от столицы. Президент не пострадал, однако были легко ранены двое его охранников

Фото: EPA / STUART PRICE / ТАСС

24 июля 2013 года было предотвращено покушение на президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Министр внутренних дел страны Мигель Родригес Торрес заявил, что в рамках заговорщицкой операции Baby планировался выстрел снайпера в президента. «Этим именем (Baby) они (заговорщики) окрестили президента Мадуро», — уточнил Торрес

Фото: Carlos Garcia Rawlins / Reuters

5 августа 2018 года на Мадуро было совершено еще одно неудачное покушение при помощи беспилотника с взрывчаткой. Ответственность за покушение взяла на себя антиправительственная группировка «Фланелевые солдаты». Сам президент заявил, что за атакой может стоять Колумбия

Фото: AP

В июне 2017 года в интервью американскому режиссеру Оливеру Стоуну президент России Владимир Путин рассказал о том, что пережил пять покушений

Фото: Коммерсантъ / Дмитрий Азаров  /  купить фото

6 сентября 2018 года в Бразилии во время предвыборного митинга в городе Жуиз-ди-Фору было совершено покушение на кандидата в президенты от правоцентристской Социально-либеральной партии Жаира Болсонару. Политик получил ножевое ранение в область живота, был экстренно прооперирован, а в конце месяца выписан из больницы. 1 января 2019 года стал президентом Бразилии

Фото: Fabio Motta / Estadao Conteudo / Agencia Estado via AFP

15 мая 2024 года в словацком городе Гандлове после выездного заседания правительства было совершено покушение на премьера Словакии Роберта Фицо, в него стреляли четыре раза. Словацкие СМИ сообщили, что нападавший был задержан на месте происшествия (на фото). Премьер доставлен в больницу

Фото: Reuters / Radovan Stoklasa

Смотреть

Новости компаний Все