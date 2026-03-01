Матч «Сочи» и «Спартака» в РПЛ перенесен на другую дату из-за угрозы БПЛА

Матч 19-го тура чемпионата России по футболу между «Сочи» и московским «Спартаком» перенесен на другую дату «в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности». Об этом сообщила пресс-служба Российской премьер-лиги (РПЛ).

Позднее пресс-служба футбольного клуба «Сочи» проинформировала, что матч состоится в понедельник, 2 марта. В релизе говорится, что матч «перенесен на завтра», а «дополнительная информация о времени начала встречи будет опубликована позднее». Затем генеральный продюсер телеканала «Матч ТВ» Александр Тащин сообщил, что матч начнется в 14:00 (мск).

Изначально матч «Сочи»—«Спартак» должен был стартовать 1 марта в 16:30. Однако позже пресс-служба РПЛ сообщила, что «в связи с объявлением на территории Сочи режима беспилотной опасности по решению главного арбитра» игра была перенесена на 17:30.

Кроме того, 1 марта не был доигран матч FONBET Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) между «Сочи» и нижегородским «Торпедо». Его прервали при счете 1:1 в третьем периоде по тем же причинам. По информации ТАСС, матч планируют доиграть в воскресенье. Ранее не была доиграна встреча «Сочи» и московского ЦСКА в КХЛ. Игра стартовала 23 февраля с опозданием более чем на час, а затем была прервана при счете 0:0 после первого периода. Ее доиграют 11 марта в Москве.

Арнольд Кабанов