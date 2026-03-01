Над Кубанью сбили 11 БПЛА

Над территорией Краснодарского края ликвидировали 11 беспилотников. Об этом сообщает Минобороны РФ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Беспилотные летательные аппараты самолетного типа были уничтожены дежурными средствами ПВО в период с 14:00 до 17:00 мск. Всего над регионами РФ в это время сбили 84 БПЛА, из них 34 — над акваторией Черного моря, 24 — над Крымом, 7 — над Белгородской областью, 5 — над акваторией Азовского моря, 2 — над Курской областью, 1 — над Брянской областью.

«Ъ-Кубань» писал, что обломки беспилотника упали в селе Мысхако под Новороссийском. По предварительным данным, пострадавших нет.

Алина Зорина