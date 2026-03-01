Четверо уфимских туристов погибли в горах Пермского края

Спасатели обнаружили четверых погибших туристов в Пермском крае. Еще один путешественник найден живым, у него сильное переохлаждение. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС по Пермскому краю.

Как сообщал «Ъ-Уфа» 27 февраля, группа туристов из Башкирии отправилась на снегоходах из деревни Золотанки на плато Кваркуш. В деревню они должны были вернуться еще 24 февраля, но на связь они так и не вышли. СКР возбудил уголовное дело, расследование взял на контроль глава ведомства Александр Бастрыкин.

По данным Следственного управления СКР по Прикамью, тела двоих погибших нашли в районе горы Гроб в 30 км от Золотанки. Тела еще двоих оказались рядом с местом, где был обнаружен единственный выживший.

Предварительная версия гласит, что туристическая группа не смогла добраться до так называемого Дома Иванова из-за сильного ветра и мороза, поэтому вынуждена была устроить привал в туристических условиях. Ни один из пяти снегоходов не завелся, из-за чего двое путешественников отправились в сторону плато, а трое остались на месте привала.

