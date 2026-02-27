СКР возбудил уголовное дело из-за пропажи туристов из Уфы в горах Пермского края

Следователи управления СКР по Пермскому краю возбудили уголовное дело из-за пропажи группы из пяти уфимских туристов у подножия плато Кваркуш. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

Как сообщал «Ъ-Уфа», связь с туристами пропала в районе плато Кваркуш, они отправились по маршруту на снегоходах. По данным СКР, между деревней Золотанкой, откуда вышла группа, до плато — 100 км. Еще 24 февраля путешественники должны были вернуться в деревню, но их местонахождение неизвестно.

В районе исчезновения туристов следуют специалисты беспилотной авиации МЧС России, подчеркивают в пресс-службе СКР.

Идэль Гумеров