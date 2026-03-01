Президент Ирана заявил о начале работы временного руководящего совета страны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан заявил, что руководящий совет Ирана, который будет временно управлять страной до выборов нового верховного лидера, уже начал свою работу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Масуд Пезешкиан, президент Ирана

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters Масуд Пезешкиан, президент Ирана

Фото: Iran's Presidential website / WANA / Reuters

«Временный руководящий совет приступил к своей работе и со всей решимостью продолжит следовать по пути нашего дорогого имама (аятоллы Али Хаменеи. — “Ъ”)», — сообщил президент Исламской Республики в обращении к нации (цитата по ТАСС).

«Мученическая смерть лидера революции стала кульминацией многолетних жертвоприношений», — также заявил он (цитата по «Аль-Джазира»).

Масуд Пезешкиан подчеркнул, что вооруженные силы страны продолжат «наносить мощные удары» и «уничтожать военные базы» противников.

28 февраля Израиль и США нанесли удар по Ирану. В ходе первых атак погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. В ответ великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля, а действующий президент Масуд Пезешкиан назвал убийство Хаменеи объявлением войны всем мусульманам.

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани сообщил о создании временного руководства страны, в который войдут президент, глава судебной власти и один из богословов Совета стражей Конституции.