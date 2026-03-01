В аэропорту Краснодара задерживаются около 20 рейсов

В аэропорту Краснодара, по данным на 17:30, на прилет и вылет задерживаются около 20 рейсов. Информация об этом размещена на онлайн-табло авиагавани.

На вылет задерживаются 13 рейсов. Они направляются в Санкт-Петербург, Москву, Челябинск, Хургаду, Стамбул, Ереван, Махачкалу и Красноярск.

На прилет задержаны шесть рейсов из Минеральных Вод, Стамбула, Москвы, Владикавказа, Еревана и Тбилиси. Четыре рейса из Дубая, Ставрополя и Москвы отменены.

Алина Зорина