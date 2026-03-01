Бастрыкин потребовал доклад об осквернении Вечного огня в Калининграде

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин потребовал подготовить доклад по уголовному делу об осквернении символа воинской славы в Калининграде. Местный житель решил прикурить сигарету от Вечного огня.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ведомства, господин Бастрыкин поручил руководителю СУ СКР по Калининградской области Дмитрию Канонерову подготовить доклад о предварительных и окончательных результатах расследования уголовного дела.

Ранее «Ъ Северо-Запад» писал, что в Калининграде возбудили дело о надругательстве над могильным сооружением на территории мемориального комплекса 1200 гвардейцам в Калининграде – братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года.

Татьяна Титаева