Желавший прикурить от Вечного огня калининградец стал фигурантом уголовного дела

В Калининграде возбудили уголовное дело по статье о надругательстве над могильным сооружением. Фигурантом стал местный житель, решивший прикурить от Вечного огня, сообщили в пресс-службе Следственного комитета РФ.

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По информации ведомства, вечером 25 февраля подозреваемый находился в нетрезвом состоянии на территории мемориального комплекса 1200 гвардейцам в Калининграде – братской могиле воинов, погибших при штурме города-крепости Кенигсберг в апреле 1945 года. Злоумышленник поднес к Вечному огню сигарету, чтобы прикурить. Это попало на камеры видеонаблюдения.

Полиция оперативно установила личность мужчины. Его оперативно задержали.

Татьяна Титаева