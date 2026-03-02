«Новые» стали поновее

«Новые люди» 1 марта объявили о создании молодежного движения «Новые». Как объяснил журналистам председатель партии Алексей Нечаев, времена, когда вся его организация фактически и представляла собой одно большое молодежное крыло, уже минули. Подрастающему поколению обещают партийную карьеру и места в командах региональных депутатов. Сами молодые люди готовы помогать старшим товарищам с производством контента для новых медиа.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Визуально «молодежка» «Новых людей» оказалась, наверное, самой моложавой из всех «молодежек» парламентской пятерки. «Староватыми» в компании новоявленных соратников, по собственному признанию, почувствовали себя даже едва достигшие тридцатилетнего возраста партийные функционеры. «Они уже даже не зумеры, они… А как они называются?» — задался вопросом один из партийцев.

Молодых людей, родившихся после 2010-го, иногда называют «поколением альфа». Принято считать, что «альфы» взаимодействуют с миром едва ли не только через экран гаджета. Эту свою особенность «Новые» и презентуют руководству как собственное конкурентное преимущество.

Депутаты, рассказал “Ъ” руководитель молодежной палаты «Новых людей» Евгений Россихин, зачастую завалены бюрократической работой и не всегда располагают возможностью красиво подать ее электорату. Как раз в этом молодежь, «как эксперты в медиа», и помогает старшим товарищам, отметил начинающий политик: «Мы не только держим флаги — мы создаем контент!»

Именно господин Россихин с двумя товарищами, Вадимом Куликовым и Николаем Корниенко, по словам Алексея Нечаева, и убедил руководство партии организовать «молодежку».

«Вот они трое создали, вот они сами пусть и рулят»,— ответил он на вопрос о будущем председателе движения. Избрать лидера молодые партийцы обещают в начале весны.

Сейчас в распоряжении «Новых», по словам Евгения Россихина, свыше 70 ячеек и больше 150 участников. «Естественно, это партийный карьерный лифт»,— объяснил Вадим Куликов. Ключевое требование к участникам — «быть активными и не исповедовать каких бы то ни было взглядов с приставкой "ультра"». «В общем, деконструктивных…» — уточнил активист. «Главное — дело делать, а не языком болтать»,— дополнил его Алексей Нечаев.

Еще несколько лет назад к идее создания молодежного крыла господин Нечаев относился скептически. «У меня вся партия — молодежное крыло!» — говорил он “Ъ” в 2023-м. Но сегодня политики, составившие костяк «Новых людей», повзрослели, отметил Алексей Нечаев: «Нескольким уже и в губернаторы можно баллотироваться (по закону нижняя возрастная планка для глав регионов — 30 лет.— “Ъ”)».

Возрастного ценза в партийной «молодежке» пока нет, но в своей работе она сосредоточится на школьниках и студентах, сказали “Ъ” в партии.

«Мы уже делаем ставку на их развитие, создаем для них лифты и понятные траектории роста»,— напомнил господин Нечаев. Он также пообещал, что движение даст молодым людям «инструменты для реализации собственных идей и реальную возможность влиять на будущее страны».

Первым активистам движения вручили фирменный мерч и значки. Подарок пришелся как раз ко дню рождения партии «Новые люди», учрежденной 1 марта 2020 года. «Знаете, обычно в свой день рождения становятся старше, а мы стали моложе»,— похвастался Алексей Нечаев.

Григорий Лейба