Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

«Новые» стали поновее

К своему шестилетию партия «Новые люди» учредила молодежное крыло

«Новые люди» 1 марта объявили о создании молодежного движения «Новые». Как объяснил журналистам председатель партии Алексей Нечаев, времена, когда вся его организация фактически и представляла собой одно большое молодежное крыло, уже минули. Подрастающему поколению обещают партийную карьеру и места в командах региональных депутатов. Сами молодые люди готовы помогать старшим товарищам с производством контента для новых медиа.

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев (в центре) пообещал начертить партийной молодежи «понятные траектории роста»

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев (в центре) пообещал начертить партийной молодежи «понятные траектории роста»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Лидер «Новых людей» Алексей Нечаев (в центре) пообещал начертить партийной молодежи «понятные траектории роста»

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Визуально «молодежка» «Новых людей» оказалась, наверное, самой моложавой из всех «молодежек» парламентской пятерки. «Староватыми» в компании новоявленных соратников, по собственному признанию, почувствовали себя даже едва достигшие тридцатилетнего возраста партийные функционеры. «Они уже даже не зумеры, они… А как они называются?» — задался вопросом один из партийцев.

Молодых людей, родившихся после 2010-го, иногда называют «поколением альфа». Принято считать, что «альфы» взаимодействуют с миром едва ли не только через экран гаджета. Эту свою особенность «Новые» и презентуют руководству как собственное конкурентное преимущество.

Депутаты, рассказал “Ъ” руководитель молодежной палаты «Новых людей» Евгений Россихин, зачастую завалены бюрократической работой и не всегда располагают возможностью красиво подать ее электорату. Как раз в этом молодежь, «как эксперты в медиа», и помогает старшим товарищам, отметил начинающий политик: «Мы не только держим флаги — мы создаем контент!»

Именно господин Россихин с двумя товарищами, Вадимом Куликовым и Николаем Корниенко, по словам Алексея Нечаева, и убедил руководство партии организовать «молодежку».

«Вот они трое создали, вот они сами пусть и рулят»,— ответил он на вопрос о будущем председателе движения. Избрать лидера молодые партийцы обещают в начале весны.

Сейчас в распоряжении «Новых», по словам Евгения Россихина, свыше 70 ячеек и больше 150 участников. «Естественно, это партийный карьерный лифт»,— объяснил Вадим Куликов. Ключевое требование к участникам — «быть активными и не исповедовать каких бы то ни было взглядов с приставкой "ультра"». «В общем, деконструктивных…» — уточнил активист. «Главное — дело делать, а не языком болтать»,— дополнил его Алексей Нечаев.

Как парламентские партии создавали молодежные организации

Еще несколько лет назад к идее создания молодежного крыла господин Нечаев относился скептически. «У меня вся партия — молодежное крыло!» — говорил он “Ъ” в 2023-м. Но сегодня политики, составившие костяк «Новых людей», повзрослели, отметил Алексей Нечаев: «Нескольким уже и в губернаторы можно баллотироваться (по закону нижняя возрастная планка для глав регионов — 30 лет.— “Ъ”)».

Возрастного ценза в партийной «молодежке» пока нет, но в своей работе она сосредоточится на школьниках и студентах, сказали “Ъ” в партии.

«Мы уже делаем ставку на их развитие, создаем для них лифты и понятные траектории роста»,— напомнил господин Нечаев. Он также пообещал, что движение даст молодым людям «инструменты для реализации собственных идей и реальную возможность влиять на будущее страны».

Первым активистам движения вручили фирменный мерч и значки. Подарок пришелся как раз ко дню рождения партии «Новые люди», учрежденной 1 марта 2020 года. «Знаете, обычно в свой день рождения становятся старше, а мы стали моложе»,— похвастался Алексей Нечаев.

Григорий Лейба

Новости компаний Все