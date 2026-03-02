Да Винчи победил в Сан-Ремо

Победу на 76-м конкурсе итальянской эстрадной песни в Сан-Ремо одержал Сэл да Винчи (настоящее имя — Сальваторе Микаэль Соррентино). Его номер «Per Sempre Si» представит Италию на майском «Евровидении» в Вене. На сей раз, спустя год после победы 23-летнего рэпера Олли, лучшим певцом на главном музыкальном состязании Италии признан 56-летний хранитель одной из самых уважаемых музыкальных традиций Апеннинского полуострова — неаполитанской песни.

Сэл да Винчи

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images Сэл да Винчи

Фото: Daniele Venturelli / Getty Images

Ближайшими соперниками Сэла да Винчи были рэпер Сейф и инди-поп-певица Дитонеллапьяга. Победитель нынешнего фестиваля определялся по сумме результатов голосования телезрителей, журналистского жюри и жюри радио. Это дало возможность собрать голоса самого широкого круга аудитории, а в финал вышли как представители современных стилей, так и эстрадные артисты старой школы.

В финальный фестивальный вечер на сцену поднялся, например, 66-летний ветеран итало-диско Раф, среди прочего автор песни «Self Control», ставшей хитом в исполнении Лауры Браниган. Но и он мальчишка по сравнению с эстрадной дивой Патти Право, которая впервые вышла на сцену фестивального театра «Аристон» в 1970 году. А самыми молодыми участниками теперешнего финала стали 26-летние рэперы Сейф и Кьелло.

В числе презентеров и специальных гостей фестиваля в Сан-Ремо были легенды итальянского шоу-бизнеса — Тициано Ферро, Могол, Эрос Рамаццотти, Лаура Паузини и Андреа Бочелли. А также любимицы нации, звезды только что закончившихся Олимпийских игр — конькобежка Франческа Лоллобриджида и биатлонистка Лиза Виттоцци. Из США выписали певицу Алишу Киз, а ведущей одного из фестивальных вечеров стала модель российского происхождения Ирина Шейк.

Игорь Гаврилов