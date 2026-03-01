КСИР начал седьмой и восьмой этапы операции против Израиля и США

Корпус стражей Исламской революции (КСИР) сообщил о начале седьмого и восьмого этапов операции «Правдивое обещание 4» против Израиля и США. Об этом сообщила пресс-служба КСИР.

«Несколько минут назад началась седьмая и восьмая волны "Правдивого обещания 4" против врага»,— приводит сообщение пресс-службы агентство Tasnim.

Операцию «Правдивое обещание 4» Иран начал в ответ на удары Израиля и США. Удары начались 28 февраля, в результате погиб верховный лидер Ирана Али Хаменеи. После этого великий аятолла Макарем Ширази объявил джихад против США и Израиля. Тегеран нанес удары по Израилю, а также Бахрейну, Кувейту, Катару и ОАЭ, где размещены американские военные базы.