Министр информации Пакистана заявил о гибели более 400 афганистанских военных

В результате столкновения с вооруженными силами Пакистана погибли 415 военных Афганистана. Более 580 получили ранения. Об этом заявил министр информации и телерадиовещания Пакистана Аттаулла Тарар в соцсети X.

По словам чиновника, пакистанские военные вывели из строя более 185 единиц бронетехники противника. Они также уничтожили 182 афганских блокпоста, еще 31 — взяли под контроль. Кроме того, ВС Пакистана нанесли авиаудары в общей сложности по 46 объектам на территории Афганистана.

Очередной виток эскалации между Пакистаном и Афганистаном начался 22 февраля, когда ВВС Пакистана нанесли удары по позициям боевиков «Техрик-и-Талибан Пакистан» (признана террористической и запрещена в РФ). В Исламабаде заявили, что атаки стали ответом на недавние теракты. 26 февраля афганская сторона начала военную операцию у границы. Глава Минобороны Пакистана Хаваджа Асиф назвал происходящее «открытой войной» и обвинил Кабул в превращении Афганистана в колонию Индии.