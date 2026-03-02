От фронта до МРОТа

«Справедливая Россия» на предстоящих выборах в Госдуму рассчитывает повторить результат 2021 года — 7,5% голосов по партспискам, выяснил “Ъ”. На «штабных учениях», прошедших в выходные под лозунгом «Победа любит подготовку», руководители партии сориентировали соратников на ожесточенную борьбу за второе место после «Единой России». Там же регионалам очертили контуры предстоящей кампании: первое место в программе-2026 вместо вопросов культуры займут темы поддержки участников СВО и их семей.

Самым запоминающимся эпизодом учений стало вручение лидеру «Справедливой России» (СР) Сергею Миронову подарка по случаю прошедшего 14 февраля дня рождения: пранкеры Лексус и Вован преподнесли ему щенка швейцарского зенненхунда. Пока что он очень маленький, но «обязательно будет больше», пообещал Лексус, рекомендовав в связи с этим наречь собаку МРОТом. «Расти! — наказал партиец псу, явно влюбившемуся в него с первого взгляда.— Будем тебя взвешивать и говорить: наш МРОТ вырос — а что ваш, Антон Германович (глава Минфина Антон Силуанов.— “Ъ”)?..»

«Расти» лидер эсеров велел и собравшимся соратникам.

В кулуарах представители нескольких региональных отделений признались “Ъ”, что первый, закрытый от прессы день учений прошел в жесткой обстановке. «Только что отжиматься не заставил!» — жаловался один из них.

«А как вы хотели? Чтобы собрал: ребята, мы победим, сидите на попе ровно? Так не бывает»,— объяснился господин Миронов уже во второй день и поставил «боевую задачу»: занять на выборах-2026 второе место. Глава свежесозданного избирательного штаба, первый зампред СР Александр Бабаков хватил еще выше, призвав товарищей «биться за первое».

Дать навыки для такой борьбы как раз и были призваны «штабные учения». Приглашенные эксперты (в том числе и уже упомянутые пранкеры) просветили регионалов по коммуникативным стратегиям, мобилизационным инструментам, взаимодействию с властями и перспективам распространения онлайн-голосования (отнюдь не плачевным для оппозиции).

По словам главы центрального аппарата СР Анастасии Павлюченковой, учения среди прочего потребовались и в связи с состоявшимся в партии кадровым обновлением. Кроме того, мероприятия должны задать «общую рамку кампании», пояснила она “Ъ”: «Было важно пригласить спикеров, которые помогут нашим товарищам понять свое место на шахматной доске».

Каким бы ни было это место, публично его следует оценивать высоко, намекали в кулуарах учений. «Вы слышали аплодисменты, когда я поставил задачу»,— сказал журналистам Сергей Миронов. Результаты же ведущих социологических служб, пока что прочащих эсерам пятое место, слабо сообразуются с действительностью, заверил политик: «Рисуют разные цифры со стороны».

Как сообщили “Ъ” источники в партии, целевая установка для регионов по спискам — «в среднем 10%» в зависимости от субъекта.

Центр пока подбивает ресурсы для кампании и выстраивает стратегию по трем сценариям, отметил один из собеседников: «негативному» (чуть более 5%, то есть преодоление минимального барьера), «базовому» (около 7,5%, повтор прошлого результата) и «оптимистичному» (до 14%).

В программе партии, как выяснил “Ъ”, первоочередной акцент будет сделан на поддержку участников СВО и их семей. «Мы гордимся тем, что у нас у единственных программа начиналась с раздела культуры, но в условиях войны мы должны на первое место ставить участников спецоперации»,— сказал Сергей Миронов журналистам. Также партия сосредоточится на проблемах ЖКХ, здравоохранения и пенсионной системы.

В экономических вопросах эсеры продолжат критику стратегии финансового блока правительства и Центробанка и будут настаивать на разработке «цифрового Госплана 2.0» с созданием отдельного ведомства, ответственного за макроэкономическое планирование. Работу над программой партийцы уже ведут, а ее первоначальную версию Сергей Миронов, по его словам, успел «сократить в три раза». «Люди не читают большие документы»,— объяснил он. Итоговый вариант СР представит на предвыборном съезде партии в конце июня.

Григорий Лейба